Livre critica escassez das medidas apresentadas para ajudar as famílias

Tavares viu "oito grandes lacunas nestas oito medidas do Governo", frisando que este é um pacote "23 vezes menor do que o alemão, sendo que a população é oito vezes menor e o PIB 17 vezes menor".



O líder do Livre considerou que não houve nada de vulto nos transportes públicos ao contrário da Alemanha e de Espanha.



Já nas pensões, "esta progressão acaba por ser regressiva" e "ajuda mais quem já ganha mais". Além disso, "na melhor das hipóteses os pensionistas não perderão" rendimentos, se as previsões do Governo em relação à inflação "estiverem certas".



O Livre queria ainda ter visto medidas de ajuda às famílias para garantir a eficiência energética, um anúncio sobre a taxação dos lucros excessivos e novas perspetivas sobre o salário mínimo nacional.



Rui Tavares também não viu "inovação nas políticas públicas". "Momentos de guerra são momentos para pensar de uma forma diferente, para inventar novo tipo de ajuda à população", argumentou, como "um plano para o transporte escolar".



O único elogio ao Governo, para o Livre, é um recuo. "Há poucos meses o Governo dizia que por mais dinheiro no bolso das pessoas era inflacionário".



"Pelo menos agora, sem reconhecer que estava errado, já percebeu que esta inflação não é como a dos anos 70, é muito mais parecida com a dos anos 30" do século XX.