Livre desmente Joacine Moreira e reúne em clima de tensão

A Assembleia do Livre vai reunir-se hoje numa altura em que há um confronto interno no partido.



A reunião já estava agendada, mas acontece um dia depois de uma troca de comunicados entre a direção e a deputada Joacine Katar Moreira.



Em causa, a abstenção da deputada no voto do PCP de "condenação da nova agressão israelita a Gaza".



Ontem de manhã, o Livre mostrou-se preocupado com o sentido de voto de Joacine Moreira.



Em resposta, a deputada queixou-se de falta de comunicação com a direção do Livre.



Em entrevista à RTP3, o fundador do Livre nega haver essa dificuldade.



Rui Tavares disse que o partido sempre teve uma posição muito clara em relação à Palestina.