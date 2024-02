Sandy Gageiro - Antena 1

Não é diferente da extrema-direita no resto do mundo, comenta Rui Tavares sobre a notícia divulgada hoje sobre o financiamento do Chega. O candidato do Livre fala de dinheiro fácil e, defende que, na hora da verdade, as classes mais baixas e os trabalhadores ficarão apenas com a retórica.