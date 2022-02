Livre. É preciso saber se PS será fiel à ideia de diálogo com outros partidos

O deputado eleito pelo Livre, Rui Tavares, foi hoje o primeiro a ser ouvido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências do chefe de Estado com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas legislativas de domingo, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

Questionado sobre a abertura para integrar uma `eco-geringonça` apesar da maioria absoluta alcançada pelo PS nas eleições de domingo, Rui Tavares respondeu que "essa pergunta tem que ser dirigida ao partido que ganhou estas eleições com maioria absoluta".

"E que tem que se saber se [o PS] vai ser fiel a essa ideia que deu antes de que uma maioria absoluta não seria um Governo ensimesmado, mas que funcionaria em diálogo com outros partidos", desafiou.

Sobre a estratégia parlamentar do Livre, o fundador do partido garantiu que "o Livre não falará só com o PS e não limitará as suas interações na esquerda a encontros bilaterais com o PS".

"Pediremos - aliás fazemo-lo sempre em qualquer órgão em que o Livre esteja representado - reuniões ao PCP, ao BE, ao PAN, a todas as forças do progressismo e da ecologia porque se encontrarmos as linhas de força conjuntas destes partidos, também é muito mais difícil que o Governo não tenha de encontrar caminho para fazer e construir diálogo com estes partidos", adiantou.

Questionado sobre se já teve algum contacto com o PS ou com António Costa depois das eleições de domingo, Rui Tavares respondeu: "para lá da mensagem de felicitações na noite eleitoral, não".

"O Livre agora - isso compete à direção do partido que está aqui representada - vai enviar os pedidos de reunião que enviamos sempre aos partidos do progressismo e da esquerda. Certamente nos próximos dias eles seguirão e tentaremos reunir com todos os que tiver disponíveis a dialogar connosco", adiantou.

Sobre se os partidos à esquerda do PS estão a fazer a análise correta do resultado das eleições, Rui Tavares começou por referir que essa interpretação cabe a cada um dos partidos.

"O Livre já tem diálogo e trabalho conjunto com BE e PCP. (...) Não será uma novidade agora. Achamos que é preciso desenvolver mais esse tipo de trabalho porque talvez uma das fraquezas à esquerda do PS naquilo que aconteceu, no colapso das negociações orçamentais, foi uma falta de articulação e contactos entre os partidos que estão à esquerda do PS", apontou.

Esta falta de articulação, segundo o deputado eleito, "pode ter levado a uma situação em que alguns se puseram de fora da solução e acabaram por colocar uma pressão muito nos outros partidos que restavam".

"Se houver mais articulação, mais diálogo antecipado e portanto uma cooperação leal e sincera entre os partidos à esquerda do PS, é melhor para todos e como vemos o eleitorado de esquerda quando vê que a esquerda diálogo, mobiliza-se e vai voltar. Quando se vê que a esquerda volta aos seus velhos hábitos que é de ser mais sectária, mais avessa a procurar soluções, aí o eleitorado de esquerda desmobiliza", alertou.