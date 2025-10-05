Livre em Cascais exige pedido de desculpas de Marina Leitão
Rui Tavares exige agora a Mariana Leitão um pedido de desculpas.
O líder do Livre acusa Mariana Leitão de desespero.
Espera que a líder da Iniciativa liberal se retrate por ter responsabilizado o partido de incentivar "atos de vandalismo", após a manifestação pró-Palestina em Lisboa.
Salientou que o partido está presente em "manifestações pelos direitos humanos e contra o genocídio", e distanciou-se de protestos que "violem o espaço físico de um terceiro".
Marisa Matias a representar o Bloco de Esquerda também lamentou que a IL nunca tenha dito uma palavra sobre Gaza.