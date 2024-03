Livre passou pelo concelho de Oeiras para falar de ambiente e urbanismo

Reportagem de Sandy Gageiro.Sobre o aparecimento de Durão Barroso e Cavaco Silva na campanha da AD, o último num artigo este sábado, Rui Tavares diz que não fica descansado. O líder do Livre sublinha que as lideranças do PSD têm de decidir se foram obrigadas a fazer o que fizeram na Troika, ou se quiseram ir além.