Livre propõe semana de 4 dias de trabalho a partir de 2023

De acordo com o deputado único, quer o Livre quer o Governo ficaram de refletir "de que forma é que várias destas medidas possam ser faseadas e implementadas em 2022 e em 2023".



"O Livre tem abertura para esse condicionalismo e a verdade é que o Livre também muitas medidas que dependem de uma fase primeira de estudos, que queremos que seja feita em 2022, para depois nos preparamos para uma fase de implementação. Assim é na medida da semana de trabalho de quatro dias", exemplificou.









O Livre, tal como o PAN, a Iniciativa Liberal e os deputados do PSD-Madeira, reuniram-se hoje com os ministros das Finanças, Fernando Medina, e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, uma vez que de acordo com fonte oficial do Governo do PS são "partidos que mostraram disponibilidade para debater o Orçamento do Estado" para 2022 (OE2022).