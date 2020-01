Livre. Proposta visa retirar confiança política a Joacine Katar Moreira

Na moção diponibilizada no site do Livre, os subscritores consideram que as peripécias e polémicas internas dos últimos meses levaram à degradação da imagem pública e da credibilidade do partido.





A moção não é subscrita por qualquer elemento da direção executiva do partido, designada por Grupo de Contacto.





O texto, intitulado de "Recuperar o Livre, resgatar a política", sublinha que o partido começou a ser conhecido na opinião pública não pelas razões pretendidas, mas por "peripécias, atribulações e polémicas internas", gerando uma situação "não apenas preocupante como confrangedora".







Por estas razões, "no caso de a deputada não se dispuser a renunciar às suas funções, o Livre não tem outra alternativa a não ser retirar-lhe a confiança política", conclui o texto.



No congresso do próximo fim de semana vão ser eleitos os novos órgãos nacionais do Livre e não há qualquer candidatura de Joacine Katar Moreira, que ficará assim completamente desvinculada do partido.Reportagem de João Torgal.