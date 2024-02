Rui Tavares propôs o alargamento do passe ferroviário nacional para um passe multimodal nacional, que inclua viagens entre cidades e regiões.

O porta-voz do Livre foi a Braga participar numa iniciativa dedicada à mobilidade e aos transportes, e criticou a falta de investimento público dos últimos 15 anos.



Tavares defendeu que uma parte do excedente orçamental passe a ser utilizado para esses investimentos.



O candidato do Livre propôs ainda a criação de uma Agência de Inteligência Artificial e de um Centro de Transferência de Conhecimento.