Este fim de semana prepara a estratégia para tentar entrar, pela primeira vez, no Parlamento Europeu.



Além do programa eleitoral para as europeias, o Livre vai eleger os novos órgãos dirigentes para o mandato de 2024-2026.



Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, considera positivo e saudável que haja concorrência dentro do partido.