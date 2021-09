Livre satisfeito com perda de maioria absoluta dos independentes no Porto

"É bom para a cidade que Rui Moreira tivesse perdido a maioria absoluta", afirmou.

O independente Rui Moreira foi reeleito no domingo presidente da Câmara do Porto, sem maioria no executivo, e o BE elegeu um vereador pela primeira vez, enquanto o PS perdeu um e o PSD duplicou o mandato de 2017.

Em 2013, quando foi eleito pela primeira vez, o independente conseguiu conquistar 39,25% dos votos e seis vereadores, contra três do PS, três do PSD/PPM e um da CDU.

Sobre os resultados do Livre, afirmou que "esperava mais" na eleição da Assembleia Municipal, dizendo que o Livre foi afectado pelo "voto útil" na sua área política, provavelmente no Bloco de Esquerda, embora uma análise ao detalhe esteja ainda por fazer.

Na eleição para a câmara Municipal, o Livre recolheu a preferência de 464 eleitores, o correspondente a 0,46% dos votos expressos.

Além do Movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" (apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS) e do Livre (Diamantino Raposinho), foram a votos no Porto o PS (Tiago Barbosa Ribeiro), PSD (Vladimiro Feliz), CDU (Ilda Figueiredo), Bloco de Esquerda (Sérgio Aires), PAN (Bebiana Cunha), Chega (António Fonseca), PPM (Diogo Araújo Dantas), Volt Portugal (André Eira) e Ergue-te (Bruno Rebelo).

Na eleição da Câmara Municipal do Porto e com o escrutínio provisório fechado nas sete freguesias do Porto, o movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto! obteve 40,72% dos votos, elegendo seis vereadores, não tendo conseguido reeditar a maioria absoluta conquistada nas autárquicas de 2017.

Seguiram-se o PS, com 18,02% (três mandatos), PPD/PSD (17,25% e dois mandatos), PCP-PEV (7,51%, um mandato), Bloco de Esquerda (6,25%, um mandato), Chega (2,93%), PAN (2,79%), Livre (0,46%), VP (0,42%), PPM (0,21%) e Ergue-te (0,08%).