Livre tem candidatos aos três círculos eleitorais do Alentejo

O partido indicou hoje à agência Lusa que a lista no círculo eleitoral de Évora vai ser encabeçada pela educadora de infância Glória Franco, de 62 anos, natural e residente em Montemor-o-Novo, naquele distrito alentejano.

A candidata tem "intervenção política desde os 14 anos", mas fez "uma pausa de alguns anos" e, desde 2015, está "de corpo inteiro" no Livre, segundo os dados do partido.

Glória Franco é licenciada em Educação de Infância, mestre em Educação Multicultural e doutora em História da Educação.

De acordo com os resultados da votação final das primárias internas, o partido da papoila vai candidatar, pelo círculo eleitoral de Beja, o videógrafo João Aiveca Caseiro, de 23 anos.

Natural de Beja, mas residente em Lisboa, o cabeça de lista tornou-se membro do Livre "pouco [tempo] depois das eleições legislativas de 2019".

João Aiveca Caseiro justificou que se candidata pela sua terra natal para "melhorar o resultado eleitoral" do partido "face às últimas legislativas" e para "que o distrito venha a receber os investimentos públicos necessários".

Quanto ao cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Portalegre, Francisco Biscainho, de 27 anos, é técnico superior no ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa.

Natural de Portalegre e residente em Lisboa, é licenciado em Gestão e mestre em Economia por aquele mesmo estabelecimento de ensino superior.

O Livre divulgou, na segunda-feira, os resultados da votação final das primárias internas, que resultaram em candidatos para 21 círculos eleitorais do país, para as eleições legislativas antecipadas, a 30 de janeiro de 2022.

O XI Congresso do partido está marcado para 11 e 12 de dezembro, no concelho de Oeiras, em Lisboa, no qual serão apresentados todos os candidatos e aprovado o programa eleitoral.

O partido da papoila utiliza o método das primárias na escolha dos seus representantes em cargos de eleição externa, no qual qualquer cidadão pode inscrever-se para concorrer ou para votar, desde que assine a carta de princípios deste partido.