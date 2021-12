Livro sobre Jorge Sampaio. Marcelo faz elogio do antigo presidente

Marcelo Rebelo de Sousa define o antigo presidente Jorge Sampaio como um homem de afetos e dedicado às causas sociais. No lançamento do livro "Era uma vez Jorge Sampaio", Marcelo Rebelo de Sousa diz que o antigo presidente da República está vivo quer no encontro quer na democracia.