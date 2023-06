Localização de novo aeroporto conhecida dentro de um ano, garante Galamba

O ministro refere que o país terá de manter a Portela em funcionamento por mais de uma década. E adianta a previsão para o anúncio do futuro aeroporto.João Galamba, em declarações durante uma cimeira da CNN Portugal, a revelar que a decisão sobre a localização do novo aeroporto será tomada "no primeiro semestre" de 2024.O ministro dá também conta de alterações na Portela, que, ao que tudo indica, vão levar a que o aeroporto militar de Figo Maduro seja transferido para outro local.E a futura transferência deste espaço militar vai ter um custo entre 30 a 45 milhões de euros.Uma operação que está a ser estudada.Quanto à TAP, o ministro revela que são agora mais de três os interessados na compra da companhia aérea.