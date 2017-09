Louçã elogia a força do BE, o partido que é "uma garantia para Portugal"

Lusa27 Set, 2017, 07:26 | Política

No maior comício que até agora teve a caravana do BE, o Palácio dos Desportos, em Torres Novas, distrito de Santarém, encheu-se com 650 pessoas, tendo sido esta a primeira intervenção de Francisco Louçã, do púlpito, nesta campanha.

Para Francisco Louçã, o BE "respondeu com grandeza a um momento único na história recente" de Portugal, confessando o "tanto apreço" com que tem visto "o trabalho que Catarina Martins, Pedro Filipe Soares, Jorge Costa ou Mariana Mortágua", entre outros, uma atuação política com "preocupação, detalhe e atenção às pessoas".

"Isso tem feito do Bloco de Esquerda uma grande força, que é uma garantia para Portugal", enfatizou.

O fundador bloquista antecipa que nos próximos anos o país terá que "escolher quem é que garante a melhor segurança no emprego, na vida, no trabalho, na família", considerando que essa "é a diferença entre a esquerda e a direita".

Passos Coelho e Assunção Cristas são trazidos ao discurso, recordando Louçã o projeto que tinham para a habitação que "era garantir `vistos golds` aos milionários angolanos e brasileiros".

"Olhem para a forma como a direita ou até os governos do PS têm vindo a governar o país ao longo de tanto tempo. Trataram a finança como os finos estroinas que era preciso sempre deitar a mão", atirou ainda, sem poupar os socialistas.

Na opinião do antigo coordenador bloquista, "o BE têm-se feito como um partido forte", conquista que só foi possível com pessoas como Helena Pinto, a antiga deputada do partido, que há quatro anos foi eleita vereadora da Câmara de Torres Novas e no domingo disputa a presidência da autarquia torrejana.

Louçã não poupa nas palavras: "eu ponho as mãos no fogo pela Helena Pinto".

A atual vereadora bloquista, na opinião do antigo coordenador, "merece ser presidente da Câmara de Torres Novas" e o concelho "merece ter uma presidente como Helena Pinto".

De manhã, a coordenadora do BE Catarina Martins já tinha traçado o objetivo de eleger Helena Pinto presidente da Câmara de Torres Novas e à noite repetiu a meta no seu discurso.

Antes, no discurso, a própria candidata tinha mostrado o entusiasmo: "Vamos governar Torres Novas".

A Câmara de Torres Novas é liderada, com maioria absoluta, pelo PS, que elegeu em 2013 como presidente Pedro Ferreira com 44,7% (quatro mandatos), tendo o PSD conseguido 17,1% (um mandato), a CDU 16% (um mandato) e o BE 9,9% (um mandato).

Concorrem às eleições autárquicas de Torres Novas Filipa Rodrigues (PCP), Miguel Bento (CDS-PP), Pedro Ferreira (PS), Helena Pinto (BE) e João Oliveira (PSD).