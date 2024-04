Lourenço convida Montenegro para visita oficial a Angola

EPA

João Lourenço fez o anúncio numa declaração à imprensa, feita no final do encontro na residência oficial do primeiro-ministro português, com Luís Montenegro.



O Presidente angolano, que se encontra em Lisboa no quadro das comemorações do 25 de Abril, disse que ele e o chefe do governo português entenderam ser “uma boa oportunidade para um primeiro encontro de trabalho”.



Nesse sentido, delegações dos dois países acertaram a realização de uma reunião da comissão mista intergovernamental em breve em Lisboa, “que vai entre outras coisas preparar a visita a Luanda do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acaba de receber o (...) convite para a fazer nos próximos meses, se possível já no mês de julho".



Relativamente às relações bilaterais, João Lourenço considerou que “estão no seu melhor”.



“Embora tenhamos a obrigação de não nos sentirmos nunca satisfeitos. Temos de ser ambiciosos a ponto de querer mais e mais”, acrescentou.



Para João Lourenço, “o reforço das relações de amizade entre Angola e Portugal é uma ambição que é recíproca. É de Angola mas também é de Portugal”.



Na declaração, sem direito a perguntas, o Presidente angolano disse que os dois países vão trabalhar não apenas nas questões de ordem bilateral, como também procurar alinhar posições “nas questões da política internacional, que preocupam o mundo e preocupam particularmente Angola e Portugal”, sem dar mais detalhes.



João Lourenço frisou ainda que Angola vai apoiar a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU.



“Como é óbvio, Angola vai apoiar essa mesma candidatura”, que concorre a um lugar para o biénio 2027-2028.



“Portanto, resumidamente, devemos dizer que as nossas relações vão no bom caminho. O governo do primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai dar continuidade ao que temos feito até aqui e o ideal será reforçar cada vez mais”, destacou.



João Lourenço concluiu salientando que a ambição é que os dois países possam atingir "patamares mais altos”.



Assistiram ao encontro os chefes das diplomacias dos dois países, Paulo Rangel, de Portugal, e Téte António, de Angola.