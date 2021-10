Luís Filipe Menezes. "A direita foi completamente irrelevante, para não dizer ridícula, no debate do Orçamento"

O antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes, defende que o Presidente da República deve dar tempo ao PSD e ao CDS para clarificarem as respetivas lideranças, antes de irem a eleições antecipadas. Considera também que a direita não foi relevante no debate do Orçamento do Estado.