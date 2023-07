Luís Montenegro acusa o Governo de fazer tudo para estatizar o SNS

Na região autónoma da Madeira, onde visitou as obras de construção do novo Hospital Central e Universitário, Luís Montenegro apelou ao ministro das Finanças para que não atrase o pagamento de verbas que cabem ao governo regional.



O líder do PSD espera que os montantes sejam desbloqueados e disse confiar na boa fé do governo da república para cumprir os compromissos financeiros.



Montenegro lembra que, nunca como agora, cresceu tanto o negócio da saúde privada em Portugal e acusa o governo de recorrer aos serviços privados, a um preço mais elevado.