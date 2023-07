Luís Montenegro anunciou, esta noite, que o PSD vai fazer uma exposição ao Conselho Superior do Ministério Público sobre as buscas à sede do partido. O líder social democrata não ficou satisfeito com a resposta que recebeu da Procuradora Geral da República.

Ainda assim, no jantar desta noite com o Grupo Parlamentar, Montenegro pediu à bancada social democrata para não agir com base em "agendas pessoais".