Luis Montenegro. A porta "não está fechada" à Iniciativa Liberal na Madeira

(em atualização)





Terça-feira foi anunciado um acordo com o PAN, Partido Pessoas Animais Natureza, que 24h depois parecia ser frágil, devido a questões internas do PAN e porque o parceiro de coligação do PSD, o CDS, não foi ouvido nem participou nas negociações.Os centristas já revelaram que teriam preferido um acordo com a Iniciativa Liberal, que elegeu tal como o PAN, um deputado regional.Esta tarde, o líder nacional dos social-democratas referiu que a solução que garantir a estabilidade e governabilidade da Madeira "é uma decisão eminentemente regional" e autónoma, como está previsto na Constituição e "nos estatutos do próprio PSD".Luís Montenegro garantiu estar "a acompanhar o evoluir da situação", numa altura em que decorem as audições como o representante da República no arquipélago, mostrando-se confiante que existem "condições para termos um Governo estável e de legislatura".O líder social-democrata afastou ainda "qualquer razão" para que um acordo com o PAN venha a colocar em causa os valores defendidos pelo PSD."Vejo com muita normalidade o que está a acontecer na Madeira", afirmou, sem colocar em causa a opção do PSD Madeira em estabelecer acordo com a PAN em vez da Iniciativa Liberal, politicamente mais próxima dos social-democratas.

"Tanto quando sei a porta não está fechada para a Iniciativa Liberal", que pode "dialogar caso a caso, decreto a decreto", lembrou Luís Montenegro.





Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, no final de reuniões com sindicatos e associações na área da educação, Luís Montenegro foi chamado a clarificar declarações proferidas domingo sobre eventuais aproximações ao Chega.



"Nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país com o apoio do Chega, porque não precisamos", salientou, nessa altura, Luís Montenegro.



Instado a pronunciar-se caso visse a precisar, o líder do PSD foi categórico. "Não, é não", garantiu, considerando o assunto encerrado.



"Eu nunca farei um acordo político de governação com o Chega", disse, considerando que tem sido claro desde o Congresso do PSD, no verão de 2022.



"Sei que se faz uma grande teorização acerca da fórmula que escolhi para exprimir a minha posição. Foi sempre a mesma, por ventura de maneiras diferentes. Chegou uma altura em que não vale a pena alimentarmos mais esse assunto: não é não", afirmou.



com Lusa