Luís Montenegro critica Costa e Galamba e diz que não recusará eleições antecipadas

“Nos últimos 13 meses, António Costa e o seu Governo traíram a confiança que lhes foi dada pelo povo português”, declarou o presidente do PSD, considerando que “a maioria absoluta que os portugueses deram ao PS nas urnas a 30 de janeiro de 2022 foi absolutamente desbaratada”.





“Treze meses e 13 demissões depois de tomar posse, o Governo perdeu o norte e está em agonia por sua culpa exclusiva”, vincou.Luís Montenegroe de não ser capaz de renovar o seu Governo nem de assumir responsabilidade política, tal como João Galamba.O líder social-democrata considerou que o ministro das Infraestruturas tem “culpa e implicação direta nos acontecimentos, seja nas mentiras quanto às reuniões secretas, seja quanto ao envolvimento dos Serviços de Informações”.E considera que o facto de João Galamba não insistir na sua própria demissão após esta ter sido recusada por António Costa “se trata de pura ficção”.. Há meses que o primeiro primeiro-ministro desistiu de governar, desistiu de Portugal e entrou em modo de campanha eleitoral”, acusou Luís Montenegro.Para o social-democrata, diante deste “verdadeiro colapso institucional” o PS e o primeiro-ministro “andam entretidos em guerras partidárias caseiras” que transportaram para o Governo e para as empresas públicas.

“Serei um primeiro-ministro livre”

Montenegro considerou ainda que Portugal precisa de um Governo e de um primeiro-ministro diferentes, garantindo que tal acontecerá se for eleito chefe de Estados nas próximas eleições.. E serei um primeiro-ministro em consequência de uma vitória nas eleições, realizem-se elas quando se realizarem”, declarou.

O presidente do PSD afiançou que terá sentido de Estado e respeito pelas instituições e que será capaz “de pôr em marcha uma vaga reformista que nos leve ao crescimento e trave o empobrecimento, que nos ponha outra vez no pelotão da frente da Europa, que cuide da saúde, das escolas, dos alunos e dos professores, da Justiça, da segurança, dos pensionistas e dos jovens”.







Luís Montenegro afastou, porém, a possibilidade de o PSD apresentar uma moção de censura no Parlamento, já que tal "seria fazer um frete ao PS, quem é o fator de instabilidade é o PS, não é o maior partido da oposição".



"Não será por minha causa e do PSD que haverá eleições antecipadas. Não as pedimos, mas também vos digo: não as recusaremos. Sim, estamos preparados para tudo o que for necessário", afirmou.