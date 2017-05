Luís Montenegro denuncia "malabarismo" do Governo na comparticipação de medicamentos

Lusa 25 Mai, 2017, 23:28 | Política

"Este Governo é um Governo de malabarismos porque dá com uma mão o que tira com a outra", afirmou o presidente do grupo parlamentar do PSD.

Questionado pela agência Lusa sobre a pergunta que o grupo parlamentar do PSD enviou hoje ao Ministro da Saúde relativa aquela redução, Luís Montenegro afirmou que, hoje, Portugal vive "um definhamento nos serviços públicos como nunca viveu, nem nos tempos da crise de 2011 e 2012".

"Tenho que denunciar a malandrice com que, hoje, os partidos que suportam o Governo encararam o debate político. Parece que estão a devolver muito rendimento às pessoas, mas estão sempre prontos a tirar", afirma o deputado. Critica o Governo alegando que tira o rendimento, "seja através dos impostos, seja através de medidas como a da diminuição da comparticipação de medicamentos para poderem ir buscar a compensação para a ilusão que criam, parecendo que são, socialmente, muito mais sensíveis do que nós", sustentou.

Luís Montenegro falava a propósito da pergunta enviada pelo grupo parlamentar do PSD, questionando o ministro da Saúde sobre se "existem situações em que os medicamentos do grupo dos antineoplásicos e imunomoduladores deixaram de ser comparticipados a 100% a beneficiários da ADSE, inclusivamente no âmbito de tratamentos de cancro".

"Entre aquilo que é a conversa e a retórica dos partidos que suportam o Governo e a prática vai uma grande distância", referiu o presidente do grupo parlamentar do PSD.

Os deputados do PSD referem ainda que a ADSE "estará a comparticipar os referidos medicamentos a 80%, percentagem aplicável à sua utilização fora dos casos de quimioterapia, situação que está a dificultar o direito do acesso por parte de doentes oncológicos".

Segundo o PSD, "estão em causa os cuidados e o atendimento em diversos hospitais do Serviço Nacional de Saúde em regime de Parceria Público-Privada (PPP), designadamente no Hospital de Braga".

Luís Montenegro adiantou que o grupo parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo "a presença obrigatória de nutricionistas ou dietistas nas instituições do setor social e solidário e que prestam cuidados a idosos".

O líder parlamentar do PSD explicou que aquele projeto resultou dos contactos feitos com instituições particulares de solidariedade social e com outras entidades que tratam de idosos, onde era referência regular "a debilidade nas dietas que são servidas de muitas instituições".

Luís Montenegro referiu que é uma medida que "não envolve grande despesa, por passar pelo aproveitamento da capacidade já está instalada nas autarquias e, nos serviços educativos".

O líder parlamentar social-democrata participa num jantar de apresentação do candidato do PSD à Câmara de Melgaço, Vítor Cardadeiro, com cerca de 200 militantes daquele concelho.