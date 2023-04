Luís Montenegro diz que o governo de António Costa acabou

Luís Montenegro diz que este Governo acabou. O líder do PSD não pede eleições antecipadas mas diz que está pronto para as enfrentar. Luís Montenegro diz que há pressa na conversa entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, para que sejam esclarecidas todas as questões na polémica que envolve o Ministro das Infraestruturas.