Luís Montenegro diz-se preparado para estar quatro anos na oposição

Luís Montenegro afirma que há indícios fortes de que membros do Governo violaram a lei das incompatibilidades. E de uma forma que pode implicar a demissão. Numa entrevista à TSF / Jornal de Notícias, o Presidente do PSD acusa Guterres, Sócrates e Costa de serem os pais da austeridade no país.