Luís Montenegro garante que nunca governará com a extrema-direita

O Presidente do PSD diz que nunca vai governar com a extrema-esquerda ou com a extrema-direita. Esta noite, no Conselho Nacional do partido, Luís Montenegro lembrou os acordos de governação de 2015 e acusou António Costa e o Partido Socialista de andarem sempre de braço dado com os extremismos.