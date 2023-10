Em entrevista à CNN Portugal, Montenegro manifestou a vontade de se manter à frente do partido, com o objectivo de ser primeiro-ministro. Mesmo que o PSD não vença as eleições europeias do próximo ano.

Nesta entrevista, Montenegro também anunciou ser contra qualquer travão ao aumento das rendas no próximo ano, defendendo, como alternativa, apoios do Estado às famílias mais desfavorecidas.