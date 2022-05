Luís Montenegro. "O início do fim da hegemonia do Partido Socialista"

"Hoje, no essencial, quem ganhou foi Portugal. Portugal ganhou hoje a formação de uma alternativa política ao socialismo que nos tem governado e desgovernado nos últimos anos", disse o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, na declaração de vitória que proferiu em Espinho, perante uma centena de militantes, entre eles os antigos deputados Hugo Soares, António Leitão Amaro e Hermínio Loureiro.