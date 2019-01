Luís Montenegro pode avançar para a liderança do PSD

Mário Aleixo - RTP10 Jan, 2019, 06:37 / atualizado em 10 Jan, 2019, 08:05 | Política

Depois do atual líder Rui Rio ter recusado responder a críticas internas e de manifestar a convicção de que a estratégia do PSD não tem de mudar, o antigo deputado social-democrata pondera lutar pela liderança do partido.



O antigo-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, já dá sinais de que está disponível para avançar como conta a jornalista da Antena 1, Natália Carvalho.





Também o antigo líder da JSD, Pedro Duarte, já afirmou que "o PSD tende para a irrelevância crescente".





Fontes sociais-democratas pronunciam-se no sentido da mudança.Nos últimos dias, Luís Montenegro afirmou publicamente que em breve falará do atual estado do partido o que fez antever a sua disponibilidade para desafiar Rui Rio para disputar eleições diretas no PSD.Nos círculos próximos do partido diz-se que Luís Montenegro estará a ser pressionado pelas bases para disputar a liderança do partido.Águas agitadas no PSD. Rui Rio ignora as críticas e na última noite o presidente do PSD anunciou que a primeira convenção nacional do Conselho Estratégico do Partido será a 16 de fevereiro.Rui Rio não quis comentar as declarações de Montenegro mas deixou transparecer o incómodo que causaram. Perante uma pergunta sobre se ignorava as palavras, respondeu: "Uns ignoram, outros não. Eu não ouvi já me contaram".Numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, o líder do PSD manifestou a convicção de que a estratégia do partido não tem de mudar e recusou responder aos críticos, como relata a jornalista Ana Isabel Costa.Pedro Duarte participa esta quinta-feira na convenção do Movimento Europa e Liberdade.