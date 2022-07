Luís Montenegro promete que tudo fará para "dar um novo Governo a Portugal" e "liderar uma nova maioria"

Começando pelos agradecimentos a todos os presentes e apoiantes,

"Partilhamos vários momentos de responsabilidade na governação de Portugal e conduzimos em conjunto um número significativo de autarquias locais", relembrou.





Nas saudações iniciais do seu discurso de encerramento, Luís Montenegro cumprimentou as representantes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de quem enviou "uma mensagem de disponibilidade total da nova direção do PSD para prosseguir com sentido de lealdade e colaboração institucional, na relação de proximidade e cooperação que a democracia e os portugueses exigem e merecem".



Por fim, dirigindo-se a todos os presentes, o novo líder do PSD afirmou que foi possível fazer a “discussão com elevação”.

Vivemos tempos que “exigem governos fortes”

Recordando que a Europa e o mundo.



“Hoje governar, mais do que nunca, é ter coragem de transformar e ter coragem de reformar”.

Segundo Montenegro,

“A nossa orientação é simples: o cidadão, a pessoa”, disse.

Ao PSD interessa, de acordo com Montenegro, uma sociedade que "cria riqueza por si".

PSD é moderado, mas não socialista

"Comigo e com o PSD, antes quebrar que torcer! Jamais abdicarei dos princípios da social-democracia e da essência do nosso programa eleitoral para governar a qualquer custo", assegurou.



E acrescentou: "Acreditem, se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou suportar um Governo, o partido pode decidir o que quiser, mas não serei eu o líder de um Governo desses".



Pelo contrário, acusou o PS de ter "ultrapassado muros" para se associar a partidos extremistas.



"António Costa, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, e por aí fora, violaram os princípios do socialismo moderado para evitar a reforma política antecipada do atual primeiro-ministro", acusou.







Ainda apontando criticas ao Governo atual, Luís Montenegro quis distanciar as políticas e o Partido Social Democrata.

O líder social-democrata assegurou, então, que "jamais" abdicará "dos princípios da social-democracia e da essência do nosso programa eleitoral para governar a qualquer custo". O líder do partido acredita que "Portugal chama pelo PSD" e garante que nunca vai "virar as costas aos portugueses".

E isso, continuou, “não se conquista de um dia para o outro”, mas a “demagogia e o populismo não são o terreno que queremos pisar”.

Montenegro defende vales alimentares mensais para famílias mais pobres

O presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu hoje a atribuição de vales alimentares mensais para as famílias mais pobres e elegeu como "primeira prioridade de ação" a implementação de um programa de emergência social.



No discurso de encerramento do 40.º Congresso do PSD, Luís Montenegro elegeu sete temas que serão orientadores da sua ação, começando pelo "combate à carestia de vida".



"Defendemos a criação desde já de um Programa de Emergência Social que aproveite o excedente criado pela repercussão da inflação na cobrança dos impostos e inclua medidas como um vale alimentar mensal às famílias de mais baixos rendimentos", afirmou, considerando que a resposta do Governo "tem ficado aquém" e demonstra "insensibilidade social".



A renovação de descidas ou suspensões na fiscalidade sobre os combustíveis, uma intervenção na fiscalidade e contribuições associadas ao consumo de eletricidade, apoios ao setor agrícola, pecuário e pescas foram outras das orientações que "o Governo deve seguir na formulação desse Programa de Emergência Social", segundo o novo líder do PSD.



Neste ponto, criticou "a alegria com que o primeiro-ministro e o PS" anunciaram um aumento de pensões para o próximo ano, que decorre da lei.