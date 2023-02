Lula convidado a discursar no 25 de Abril. Partidos criticam Cravinho

A oposição critica o ministro dos Negócios Estrangeiros por ter anunciado que o presidente do Brasil, Lula da Silva, vai discursar na Assembleia da República por ocasião das celebrações do 25 de abril, sem que o Parlamento tenha tomado essa decisão.