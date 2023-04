Lula da Silva condena invasão russa e volta a apelar à paz

Os governos de Portugal e do Brasil assinaram uma declaração conjunta a criticar a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes do território ucraniano pelo exército invasor. O Presidente brasileiro foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e sobre as criticas feitas à União Europeia e à NATO voltou a dizer que quem não fala em paz contribui para a guerra.