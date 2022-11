Lula diz que quer aprender com o sucesso da geringonça

A mais de um mês de tomar posse, Lula da Silva veio a Portugal e esteve com o Presidente da República e com o primeiro-ministro. António Costa declarou que Portugal tinha muitas saudades do Brasil e que o tempo perdido tem de ser recuperado. Lula da Silva afirma que pretende aprender com o sucesso português.