Lusa e ferramenta EyeData disponibilizam plataforma com resultados e análise

Esta plataforma, que poderá ser acedida através do `site` da Lusa, permitirá "de imediato aceder à página onde estão em tempo real os dados das eleições presidenciais à medida que forem sendo libertados", de acordo com a diretora de informação da agência, Luísa Meireles.

A ferramenta inclui a possibilidade de "cruzar vários indicadores que têm a ver com todo o país em termos socioeconómicos" e saber "em que concelhos cada candidato é mais votado", mas também "quais são as características daquele concelho segundo os parâmetros" que podem ser introduzidos, indicou.

Por sua vez, o sócio-gerente da Social Data Lab Luís Valente Rosa, que criou a ferramenta EyeData, disse que a "ideia é fazer, à semelhança das legislativas de 2019, um `dashboard` [plataforma] que vai estar acoplado ao EyeData, especificamente para as presidenciais 2021" começando "a funcionar no dia da eleição", no próximo domingo.

"A plataforma vai estar ligada ao Ministério da Administração Interna" que irá fornecer "informação de freguesias e concelhos apurados" que serão introduzidos na plataforma, onde poderão ser acompanhados, referiu.

A iniciativa incluirá perfis dos candidatos, mapas com os dados em tempo real e análises, por exemplo, do poder de compra de cada concelho em que os candidatos têm mais ou menos votos, entre outras variáveis, de um total de 80, de acordo com Luís Valente Rosa.

Estes quadros aproveitam "as mais-valias do EyeData", segundo o responsável, permitindo a aplicação de filtros para comparar as diferentes variáveis com os resultados e contam ainda com mapas dos resultados das eleições anteriores.

Por fim, existirá um quadro com "curiosidades, em texto, com a contribuição da Lusa", indicou o mesmo responsável.

Luísa Meireles, por sua vez, considerou que este trabalho "é bastante útil não só para os clientes, mas também para qualquer cidadão que pode aceder ao site da Lusa e fazer as suas pesquisas".

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral termina na sexta-feira. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).