Luz verde à regulamentação das alterações às licenças de paternidade

O Conselho de Ministros aprovou a regulamentação das alterações às licenças de paternidade da Agenda do Trabalho Digno. Foi aprovado um aumento do subsídio inicial quando o pai goze pelo menos dois meses em exclusivo e a criação de novos mecanismos a tempo parcial. O Governo anunciou ainda um investimento de 25 milhões de euros na justiça no distrito de Braga, onde decorreu esta reunião.