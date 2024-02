Madeira. CDS-PP defende novo governo aprovado por moção de confiança

Foto: Sara Piteira - RTP

Ireneu Barreto prosseguiu esta quinta-feira a ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar. Os centristas entendem que há condições de estabilidade política na região.



Já PCP, Chega e JPP, pelo contrário, informaram o representante da república de que defendem a realização de novas eleições.



Os comunistas dizem que a Madeira vive num pântano político. O Chega considera que o atual PSD está ferido de morte. O Juntos pelo Povo fala em "trafulhice política" por parte da coligação que governa a Madeira.



As audiências do representante da república com os partidos terminam amanhã, com o PS e PSD.