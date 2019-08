Madeira. Lista de candidatos do PS aposta na renovação de quadros e caras

Lusa08 Ago, 2019, 15:59 | Política

"O PS-Madeira alia experiência e novos rostos e promove igualdade de género na lista de candidatos às eleições regionais", diz a informação que saiu da reunião da comissão política que se realizou na noite de quarta-feira.

O documento aponta que "o partido apostou numa grande renovação de quadros, com caras novas que prometem trazer dinâmica à bancada parlamentar socialista".

O PS faz uma "abertura à sociedade civil", incluindo "nove independentes nos primeiros 24 lugares da lista", incluindo o cabeça de lista, Paulo Cafôfo, "reforçando a competência e experiência técnica dos candidatos".

Também destaca que "47% dos candidatos efetivos são mulheres, com nove candidatas nos primeiros 24 lugares, o que materializa o compromisso do PS Madeira em trazer mais mulheres para o debate político e promover a igualdade de género e a cidadania, uma das bandeiras da candidatura liderada por Paulo Cafôfo".

O PS Madeira anuncia que vai entregar a candidatura na próxima segunda-feira no Tribunal da Comarca da Madeira, pelas 15:00 horas, complementando que esta "resultou de um processo de reflexão e de escolha muito cuidado".

"Também aqui quisemos mostrar a diferença desta candidatura em relação às restantes", pode ler-se no documento, no qual os socialistas destacam que convidaram "pessoas com experiência e conhecimento de causa em diferentes áreas e setores da sociedade, e aliaram experiência e juventude também na área política".

"Se a isso juntarmos o nosso compromisso com a igualdade de género, facilmente concluímos que temos uma lista forte e sólida para fazer acontecer a mudança na Madeira no dia 22 de setembro", afirma o presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara.

As áreas da Saúde, Economia, Educação, Cultura e Juventude mereceram especial atenção na escolha dos candidatos, refere.

Paulo Cafôfo, o ex-presidente da Câmara do Funchal, é o cabeça de lista, surgindo em segundo lugar o presidente do partido e autarca do Porto Moniz (norte da ilha da Madeira), Emanuel Câmara.

A seguir surgem Luísa Paolinelli, Marina Barbosa e o ex-responsável da Ordem dos Enfermeiros da Madeira, Élvio Jesus.

O ex-líder do partido Victor Freitas aparece em sétimo lugar, seguido de outro deputado do PS na Assembleia da República Jacinto Serrão.

Dos deputados na legislatura que agora findou, aparece em 11.º lugar Avelino Conceição, Sofia Canha (18.º) e Jaime Leandro (22.º).

Nas últimas legislativas regionais, o PS concorreu coligado com o PTP, PAN e MPT, elegendo seis deputados e obtendo 14.574 votos (11,43%), tendo sido a terceira força política mais votada.

Mas o acordo acabou por se desfazer e a bancada socialista ficou com cinco deputados, o mesmo número que o JPP, enquanto o PTP ocupou o outro lugar.

O CDS foi o segundo partido com 17.569 votos (13,71%), passando a maior partido da oposição na Região Autónoma da Madeira.