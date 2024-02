Madeira. Marcelo recusa fazer comentários sobre "casos concretos"

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber esta sexta-feira o representante da República na Madeira, que ouviu os partidos.



Em declarações aos jornalistas, indicou que irá ouvir a opinião do representante em relação ao governo regional que está em gestão.



O poder de dissolução é do Presidente da República, mas Marcelo lembra que "não tem esse poder até 24 de março".



Marcelo Rebelo de Sousa admitiu a possibilidade de falar de justiça "no abstrato" numa sessão a decorrer no próximo dia 21 de março por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril.