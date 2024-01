Madeira. PAN "disponível para assegurar estabilidade governativa"

Inês Sousa Real não esclareceu, no entanto, se o PAN vai votar a favor da moção de censura proposta pelo PS, afirmando que o partido vai reunir a sua comissão política nacional com a estrutura regional este fim de semana para analisar a moção e "o compromisso que possa existir da parte do PSD".



A líder do PAN reiterou que Miguel Albuquerque deve afastar-se do governo regional, afirmando que a sua continuidade no poder "não faz sentido".



"Não faz sentido que Miguel Albuquerque se mantenha em funções durante toda esta investigação e durante todo o tempo da justiça", disse Inês Sousa Real aos jornalistas em Ponta Delgada, nos Açores.



A líder do PAN disse ainda lamentar que não tenha sido o próprio PSD-Madeira a tomar a decisão de afastar Miguel Albuquerque e que tenha ido "a reboque da imposição do PAN".



"Quando assinamos este acordo de incidência parlamentar não foi um cheque em branco para Miguel Albuquerque e para o seu governo", disse Inês Sousa Real.