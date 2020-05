Madeira precisa com urgência de verbas para manter apoios e criar novas formas de acudir à crise

O presidente do Governo Regional da Madeira lembra que ate ao momento o Orçamento Regional tem suportado as medidas lançadas. A região terá de fazer um orçamento retificativo, mas precisa primeiro saber com o que conta.Miguel Albuquerque admite que a situação é difícil para as finanças regionais.Relativamente às presidenciais a falta de resposta existente no país pode provocar eleições antecipadas, diz o eventual candidato Miguel Albuquerque.O presidente do Governo regional está também descontente com Marcelo Rebelo de Sousa, e com as posições tomadas nas últimas semanas, diz que esqueceu as regiões. E não descarta a hipótese de avançar com uma candidatura a presidência.Já no que diz respeito à recuperação da economia o turismo é essencial. Mas a segurança sanitária também é importante.Miguel Albuquerque afirma que vão avançar os testes para quem chegar, nem que tenha de ser a região a faze-los.O Governo regional assume custos se os madeirenses tiverem de os fazer para viajar. Medida que vai implicar o aumento das equipas de teste e rastreio.

Declarações à Antena 1 de Miguel Albuquerque que pode ouvir na integra esta tarde depois do noticiário das 17h00.