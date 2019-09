Madeira: PSD e PS rejeitam aproximação mútua

Foto - Reuters

"Nem pensar" em entendimentos com a esquerda. O líder do PSD-Madeira rejeita qualquer possibilidade de se entender com os partidos da esquerda, caso vença as eleições de domingo, mas admite uma coligação pós-eleitoral com o CDS.



Por seu lado, o cabeça de lista do PS, Paulo Cafôfo, considera impossível entrar em acordos com Miguel Albuquerque, alguém que "insulta os eleitores madeirenses" que perfilham opções políticas diferentes.