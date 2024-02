Madeira. Representante da República vai pedir audiência com PR e remete decisão para o final da próxima semana

advoga. "Assumo toda a responsabilidade", diz.





Ireneu Barreto lamentou que não tivesse sido aprovado o Orçamento regional.

"Tudo tenho feito para encontrar uma solução que tenha o menor impacto possível na situação económica e social da região", garantido que o governo de gestão "não prejudica a normal execução da despesa pública, nem a tomada de decisões necessárias, inadiáveis e necessárias".







O representante da República ainda não tem uma data marcada para o encontro com o Presidente da República", mas espera que possa acontecer na próxima semana, para que possa ter a sua decisão "no dia seguinte".







"Nesta situação muito complexa, cabe-me agora equacionar todas as opções que a Constituição prevê e decidir, em consciência, aquela que melhor defenda os superiores interesses dos madeirenses e porto-santenses, a autonomia regional e o regime democrático", afirmou.





As audiências dos partidos com assento parlamentar foram marcadas depois de, na segunda-feira, ter sido publicado o decreto de exoneração do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, que renunciou ao cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de corrupção na região.