Nuno Patrício - RTP

É comum o pedido de estabilidade e que o mandato de quatro anos do novo governo regional seja cumprido. No entanto, há soluções para todos os gostos.



A região autónoma vive um impasse que se tem mantido e que levou o executivo liderado por Miguel Albuquerque a retirar o programa de Governo que devia ter sido votado esta quinta-feira.



A maioria PSD procura agora chegar a entendimentos com as restantes forças políticas.