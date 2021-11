MAI diz que interrupção da legislatura "não prejudica" lei da videovigilância

"Foi aprovada pelo Governo e será concretizada em 2022. É uma área em que a interrupção da legislatura com a não aprovação do Orçamento do Estado não prejudica decisões que foram atempadamente tomadas", afirmou aos jornalistas Eduardo Cabrita no final da cerimónia comemorativa do 154.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

A proposta que regula a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança prevê o alargamento do uso destas tecnologias pelas polícias, nomeadamente o uso de câmaras nos uniformes, as chamadas `bodycams`, além da visualização e tratamento de dados por um sistema de gestão analítica e captação de dados biométricos.

O parlamento aprovou na generalidade a proposta do executivo a 8 de outubro e na quarta-feira será discutida e votada na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias.

O ministro manifestou esperança que a Assembleia da República conclua a lei da videovigilância e fez "uma avaliação muito positiva ao recurso a elementos tecnológicos" como a videovigilância que está atualmente em vigor nos concelhos de Lisboa, Amadora e Vila Franca de Xira.

Eduardo Cabrita ressalvou que "o elemento humano é muito fundamental", apesar da importância da videovigilância.

Dos pareceres pedidos pelo parlamento, a Comissão Nacional de Proteção Dados alertou para a inconstitucionalidade de algumas normas da proposta do Governo sobre a utilização de sistemas de videovigilância pelas polícias, considerando que introduz um regime jurídico "muito restritivo dos direitos fundamentais".

Também o Ministério Público e a Ordem dos Advogados colocaram algumas reservas à proposta, com o MP a alertar para possibilidade de ser considerada inconstitucional.

O ministro disse ainda que a interrupção da legislatura não vai permitir que a Lei da programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança para o período 2022-2026 seja concluída.

"Temos pronta a nova lei que já não será aprovada nesta legislatura, mas contamos que numa próxima legislatura o trabalho feito por todas as forças de segurança possa ser apreciado pela Assembleia da República", afirmou.