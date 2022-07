Apesar desta informação e esta segunda-feira ser o primeiro dia em que o efetivo está a trabalhar em pleno, houve novos constrangimentos no Aeroporto Humberto Delgado, devido a vários cancelamentos de voos.





O Ministério da Administração Interna divulgou um comunicado com o balanço deste primeiro mês do plano de contingência para o período do verão e, de acordo com o Governo, o balanço é positivo.