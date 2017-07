MAI garante a Espanha empenho na investigação a furto de Tancos

Paulo Alexandre Amaral - RTP 03 Jul, 2017, 19:42 / atualizado em 03 Jul, 2017, 19:42 | Política

Uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI) enviada à Lusa faz saber que Constança Urbano de Sousa já explicou ao ministro espanhol do Interior que as investigações foram entregues à Polícia Judiciária, tutelada em Portugal pelo Ministério da Justiça, razão pela qual “não dispunha, nem podia dispor, de informações detalhadas sobre investigações em curso”. Na reunião do G4 participam Espanha, França, Marrocos e Portugal, com uma agenda relacionada com a cooperação policial, prevenção e combate ao terrorismo, luta contra o tráfico de estupefacientes e o controlo dos fluxos migratórios.



A informação foi fornecida a Juan Ignacio Zoido, o homólogo espanhol, à margem da reunião do G4, em Sevilha, com Constança Urbano de Sousa a dar garantias de que “as autoridades portuguesas estavam a fazer tudo o que estava ao seu alcance para investigar este caso”.



O gabinete do Ministério da Administração Interna não esquece a notícia do jornal espanhol El Mundo, que aponta a pista das redes de tráfico internacional de armas em detrimento de uma qualquer organização terrorista, tese que vem sendo aventada nos últimos dias em Portugal.



O MAI desmente categoricamente a notícia, que cita fontes do Ministério espanhol do Interior: “Não corresponde à verdade”, sublinha o texto que chegou à Lusa.



Madrid tem acompanhado o caso muito de perto, tendo sido um jornal espanhol - El Español - a divulgar aquilo que disse ser “o inventário definitivo” do armamento furtado dos paióis de Tancos, lista que apesar de não ser reconhecida – mas também não rejeitada – pelas autoridades portuguesas foi entretanto distribuída às forças antiterroristas europeias.



O Exército português anunciou o desaparecimento de granadas de mão ofensivas, munições de calibre de nove milímetros ou 44 lança-granadas. A essa lista os espanhóis acrescentam, por exemplo, que desapareceram também 57 quilos de explosivo plástico no furto detetado na última quarta-feira ao fim do dia.