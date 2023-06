MAI garante que autoridades estão empenhadas no combate à imigração ilegal

José Luís Carneiro diz que essa deve ser uma missão transversal no topo das prioridades.O ministro da Administração Interna, questionado pelos jornalistas à margem de uma conferência, em Lisboa, sobre as várias operações dos últimos dias, assegura que as autoridades estão coordenadas no terreno.Uma dessas operações detetou cerca de 250 migrantes em condições consideradas sub-humanas nos concelhos de Setúbal, Palmela, Alcochete e Montijo.