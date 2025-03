MAI lamenta morte e recorda marca "incontornável" na política

Numa nota de pesar, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, apontaram a dedicação do ex-ministro social-democrata, que morreu hoje aos 65 anos, "ao serviço público com inteligência, determinação e um inegável sentido de responsabilidade".

Miguel Macedo foi ministro da Administração Interna entre os anos de 2011 e 2014, tendo deixado "uma marca indelével no funcionamento das instituições e na defesa do interesse público", lê-se na nota enviada às redações.

Militante do PSD, Miguel Macedo foi eleito deputado à Assembleia da República em diversos mandatos, pelo círculo de Braga. No Partido, foi secretário-geral entre abril de 2005 e outubro de 2007, e presidente do grupo parlamentar do PSD entre abril de 2010 e junho de 2011.

No Governo, além do cargo de ministro da Administração Interna no Governo liderado por Pedro Passos Coelho - do qual se demitiu em novembro de 2014 na sequência de uma investigação à atribuição de vistos Gold, processo do qual seria absolvido -, foi secretário de Estado da Juventude de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991, e secretário de Estado da Justiça nos governos de coligação PSD/CDS-PP, entre 2002 e 2005.