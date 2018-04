Mais acordos? "À medida que o tempo corre começa a ficar curto", diz o PR

RTP19 Abr, 2018, 19:55 / atualizado em 19 Abr, 2018, 20:01 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa diz no entanto que "não é menos essencial haver, atravessando a área do Governo e da oposição, acordos sobre questões muito importantes. Os fundos europeus são muito importantes. Todos nós queremos que haja dinheiro para a coesão social, para a política agrícola. E isso implica negociar com muita força em Bruxelas”, disse o Chefe de Estado.



Questionado sobre se está otimista em relação a outros acordos ainda durante esta legislatura, o Presidente da República começou por afirmar que é “insuspeito” porque apelou a um entendimento na Justiça, e houve entre os protagonistas da Justiça”.



No entanto, continuou, “à medida que o tempo corre, começa a ficar curto para outros acordos. Porque temos o Orçamento do Estado daqui a muito breve. E depois o final do ano é ocupado com o Orçamento do Estado e o ano que vem é muito pré-eleitoral, com eleições daqui a um ano”.

Por essa razão, disse Marcelo Rebelo de Sousa, “começa a ficar pouco tempo. Falta aprovar o pacote da descentralização. Há que ultimar a preparação do Orçamento e depois haverá a discussão parlamentar. Fica tudo muito curto, mas se houver (outros acordos) melhor”.