Mais de 60 as famílias vão ter casas com preços `muito` abaixo dos valores de mercado

A atribuição de habitações com rendas acessíveis em Lisboa acontece através de um sorteio.





Quem está preocupado com a falta de oferta no mercado imobiliário é Carlos Moedas. O autarca lisboeta enviou mesmo uma carta ao primeiro-ministro sobre o assunto.O autarca de Lisboa lamenta que a Carta Municipal da Habitação tenha sido chumbada pela oposição, durante uma reunião da câmara...Moedas pede ajuda a António Costa para um trabalho conjunto, que permita encontrar respostas para os problemas da habitação que afecta os habitantes de Lisboa.Palavras do presidente da Câmara de Lisboa, esta manhã, em Entrecampos, à margem de uma cerimónia de entrega de chaves de casas com rendas acessíveis.