O CDS pede que o pacote Mais Habitação seja enviado ao Tribunal Constitucional. Nuno Melo considera que as medidas do governo são desproporcionais.

Por isso, escreveu ao presidente da República apelando que as medidas relacionadas com o arrendamento coercivo e o alojamento local sejam fiscalizadas.



Nuno Melo junta-se às vozes críticas de direita que consideram que esta lei põe em causa a proteção constitucional da iniciativa privada e do direito à propriedade.